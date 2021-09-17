В Сумской области массовое отравление в школе. Проводится расследование

В Сумской области в поселке Поповка произошло отравление детей и работников одного из учебных заведений. Сейчас проводится расследование инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпотребслужбы .

Вспышка заболевания острой кишечной инфекцией произошла среди учеников и работников Поповского заведения общего среднего образования I-III ступеней.

С характерными симптомами за медицинской помощью обратился 31 человек, из которых 26 детей и 5 взрослых. Степень течения заболевания - легкий, поэтому все заболевшие находятся на амбулаторном лечении с предварительным диагнозом "Острая кишечная инфекция? COVID-19?".

С пятницы, 17 сентября, отдел образования Поповского сельского совета принял решение перевести учеников школы на дистанционное обучение.

Для установления причин Госпотребслужба в Сумской области начала санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения лабораторных исследований и инспектирования пищеблока заведение.