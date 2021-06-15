Под Николаевом отдыхающие спасли дельфиненка: милое видео

В воскресенье, 13 июня, на Кинбурнской косе Николаевской области отдыхающие увидели дельфиненка, который пытался выброситься на берег. Они спасли малыша.
Об этом случае сообщил фотограф Александр Заклецкий на своей странице в Facebook
"Спасение дельфиненка Азовки. На Кинбурнской косе нашли дельфиненка Азовки, который пытался выброситься на берег. После консультации с Павлом Гольдиным было решено перенести дельфиненка на морскую сторону и выпустить. Дельфиненок пошел в море", - говорится в сообщении.
Пользователи сети прокомментировали спасение млекопитающего.
Молодцы;
Браво;
Достойный поступок!!! Уважение вам!!!
Уже три раза пересматриваю, как это мило;
За где-то лет 7 много вытаскивали с берега, то в сетке просто дохляков;
Это невероятно здорово! Красивая девушка спасает дельфиненка!!! Спасибо!!! Верю в человечество!
Такой маленький дельфиненок! Надеюсь он найдет свою семью! Вы молодцы!
Какая красота!
Я вами горжусь
Господа! Будьте внимательны и осторожны! Дельфин может быть больным - поэтому в любом случае заботьтесь о собственной безопасности!