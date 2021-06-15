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Под Николаевом отдыхающие спасли дельфиненка: милое видео

Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 13 июня, на Кинбурнской косе Николаевской области отдыхающие увидели дельфиненка, который пытался выброситься на берег. Они спасли малыша.

Об этом случае сообщил фотограф Александр Заклецкий на своей странице в Facebook

"Спасение дельфиненка Азовки. На Кинбурнской косе нашли дельфиненка Азовки, который пытался выброситься на берег. После консультации с Павлом Гольдиным было решено перенести дельфиненка на морскую сторону и выпустить. Дельфиненок пошел в море", - говорится в сообщении.

Пользователи сети прокомментировали спасение млекопитающего.

  • Молодцы;
  • Браво;
  • Достойный поступок!!! Уважение вам!!!
  • Уже три раза пересматриваю, как это мило;
  • За где-то лет 7 много вытаскивали с берега, то в сетке просто дохляков;
  • Это невероятно здорово! Красивая девушка спасает дельфиненка!!! Спасибо!!! Верю в человечество!
  • Такой маленький дельфиненок! Надеюсь он найдет свою семью! Вы молодцы!
  • Какая красота!
  • Я вами горжусь
  • Господа! Будьте внимательны и осторожны! Дельфин может быть больным - поэтому в любом случае заботьтесь о собственной безопасности!
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Новости Украины Николаевская областьдельфин