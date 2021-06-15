Під Миколаєвом відпочивальники врятували дельфінятко: миле відео

У неділю, 13 червня, на Кінбурнській косі Миколаївській області відпочивальники побачили дельфінятко, яке намагалося викинутися на берег. Вони врятували малюка.
Про цей випадок повідомив фотограф Олександр Заклецький на своїй сторінці в Facebook
"Порятунок дельфінятка Азовки. На Кінбурнській косі знайшли дельфінятко Азовки, яке намагалось викинутися на берег. Після консультації з Павлом Гольдіним було вирішено перенести дельфінятко на морську сторону і випустити. Дельфінятко пішло в море", - йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі прокоментували порятунок ссавця.
Нагадаємо, в Одесі дельфін вкусив маленьку дитину. Хлопчику наклали шви.
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