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Під Миколаєвом відпочивальники врятували дельфінятко: миле відео

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Миколаїв, Вівторок 15 червня 2021 13:26
Під Миколаєвом відпочивальники врятували дельфінятко: миле відео Колаж РБК-Україна: відпочивальники врятували дельфінятко під Миколаєвом
Автор: Роман Мирончук

У неділю, 13 червня, на Кінбурнській косі Миколаївській області відпочивальники побачили дельфінятко, яке намагалося викинутися на берег. Вони врятували малюка.

Про цей випадок повідомив фотограф Олександр Заклецький на своїй сторінці в Facebook

"Порятунок дельфінятка Азовки. На Кінбурнській косі знайшли дельфінятко Азовки, яке намагалось викинутися на берег. Після консультації з Павлом Гольдіним було вирішено перенести дельфінятко на морську сторону і випустити. Дельфінятко пішло в море", - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі прокоментували порятунок ссавця.

  • Молодці;
  • Браво;
  • Гідний вчинок!!! Повага вам!!!
  • Уже три рази переглядаю, як це мило;
  • За десь років 7 багато витягали з берега, то в сітці просто дохляків;
  • Це неймовірно здорово! Красива дівчина рятує дельфінятко!!! Дякую!!! Вірю в людство!
  • Таке маленьке дельфінятко! Сподіваюся він знайде свою сім'ю! Ви молодці!
  • Яка краса!
  • Я вами пишаюся
  • Панове! Будьте уважні і обережні! Дельфін може бути хворим - тому в будь-якому випадку дбайте про власну безпеку!

Нагадаємо, в Одесі дельфін вкусив маленьку дитину. Хлопчику наклали шви.

Ми також писали про те, що в Чорному морі знайшли кладовище убитих дельфінів.

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Новини України Життя Миколаєвська область дельфин
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