Під Миколаєвом відпочивальники врятували дельфінятко: миле відео
Колаж РБК-Україна: відпочивальники врятували дельфінятко під Миколаєвом
У неділю, 13 червня, на Кінбурнській косі Миколаївській області відпочивальники побачили дельфінятко, яке намагалося викинутися на берег. Вони врятували малюка.
Про цей випадок повідомив фотограф Олександр Заклецький на своїй сторінці в Facebook
"Порятунок дельфінятка Азовки. На Кінбурнській косі знайшли дельфінятко Азовки, яке намагалось викинутися на берег. Після консультації з Павлом Гольдіним було вирішено перенести дельфінятко на морську сторону і випустити. Дельфінятко пішло в море", - йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі прокоментували порятунок ссавця.
- Молодці;
- Браво;
- Гідний вчинок!!! Повага вам!!!
- Уже три рази переглядаю, як це мило;
- За десь років 7 багато витягали з берега, то в сітці просто дохляків;
- Це неймовірно здорово! Красива дівчина рятує дельфінятко!!! Дякую!!! Вірю в людство!
- Таке маленьке дельфінятко! Сподіваюся він знайде свою сім'ю! Ви молодці!
- Яка краса!
- Я вами пишаюся
- Панове! Будьте уважні і обережні! Дельфін може бути хворим - тому в будь-якому випадку дбайте про власну безпеку!
Нагадаємо, в Одесі дельфін вкусив маленьку дитину. Хлопчику наклали шви.
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