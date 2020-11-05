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Под Николаевом разрушают уникальный скифский курган возрастом 2,5 тыс. лет

Автор: Владимир Костырин

Ученые и активисты бьют тревогу из-за незаконных раскопок и уничтожения кургана

Под Николаевом "черные археологи" разрушают уникальный курган, который датируется 5 веком до нашей эры и относится к Высунской группе царских скифских захоронений.

О незаконных раскопках сообщил член общественной организации "Бугский гард" Илья Зелинский в своем Facebook.

"Просто дерзкий грабеж скифского захоронения. Средь бела дня работает куча техники на окраине села Скоболево (Казанковский район) разрывается бульдозером и экскаватором, уже была одна попытка в августе, технику арестовали, но суд не удовлетворил - результат видим", - написал он.

Также активист опубликовал в сети видео раскопок.

Видео: Под Николаевом ведутся незаконные раскопки царского скифского кургана

Зелинский отметил, что курган охраняется государством, и разрешения на проведения таких раскопок нет, а участвует в работах частная охранная фирма ООО "Стража города" из Одессы.

"Курган уникальный для области, по Мозолевскому считается царским, сейчас уничтожен, разрывался нагло средь бела дня с полевым лагерем и т.п. - безнаказанность порождает безответственность и это факт. Мы должны сохранить то, что здесь было веками и почиталось всеми народами", - возмущается он.

Видео: "Черные археологи" разрушают и грабят скифский курган в Скоболево

Факт незаконных раскопок подтвердил также известный николаевский археолог, старший преподаватель Николаевского Национального университета имени Сухомлинского, руководитель Березанской археологической экспедиции Александр Смирнов.

"Ему (кургану) около 2,5 тысячи лет. Мы с активистами, участниками АТО поехали туда и то, что увидели - поразило. Группа людей на "джипах", две единицы тяжелой техники, автобус... Они выкопали яму выше, чем сам курган, высота которого была 12 метров - высотой как пятиэтажка. Это невероятно! Такой наглости, таких повреждений курганов я еще не видел", - цитирует ученого "Укринформ".

Археолог рассказал, что место происшествия вызвали полицию, но пока она ехала, большинство "копателей" скрылись, а представителей фирмы "Стража города" забрали в отделение полиции для дачи показаний.

"Меня возмущает отношение к проблеме местной власти. Такие раскопки посреди поля, засеянного, кстати, озимыми, не могло оставаться без внимания. Этот курган - уникальный образец царских скифских курганов, в которых хоронили элиту общества. Он датируется 5 веком до нашей эры. Таких курганов на территории нашей области всего пять. О них всем известно", - говорит Смирнов.

Под Николаевом уничтожают скифский курган, которому 2,5 тысячи лет (фото: facebook.com/illya.nikolaevskiy)

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Также ученый отметил, что для официальных научных исследований этого кургана нужно около миллиона долларов.

"Судя по размаху раскопок "черных археологов", они расходовали на эти работы по 50 тысяч гривен в день, нам же такую ​​сумму выделяют на год для научных исследований", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что археологи под Луганском нашли сакральный круг в скифском кургане, который защищал живых от душ умерших.

Напомним также, что под Львовом нашли поселение древнейшей культуры с артефактами, которым больше 7 тысяч лет.

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