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Под Львовом нашли поселение древнейшей культуры: артефактам больше 7 тысяч лет

Трускавец, Пятница 11 сентября 2020 22:09
Под Львовом нашли поселение древнейшей культуры: артефактам больше 7 тысяч лет
Под Львовом обнаружили древнейшие артефакты (фото: facebook.com/ras.1991.ua)
Автор: Владимир Костырин

Ученые обнаружили стоянку первой неолитической культуры, которая старше Трипольской

Археологи обнаружили под Львовом поселение представителей культуры линейно-ленточной керамики, которая древнее Трипольской. Возраст этой уникальной находки с артефактами - более семи тысяч лет.

Ученые раскопали эту древнейшую стоянку совершенно случайно, проводя исследования участка, который отвели под строительство обхода курортного города Трускавец. Об этом 11 сентября передали в "Спасательной археологической службе".

За две недели археологи успели обнаружить на раскопках несколько объектов.

Размер самого большого сооружения - "длинного дома" - достигал 23 на 8 метров. Такое строение было характерным для этой культуры. Дом прямоугольной формы был построен в виде опорно-столбовой конструкции.

По словам руководителя исследований Александра Силаева, скорее всего это было небольшое поселение или временная стоянка на несколько десятков человек.

"Она одна из немногих, которые до сих пор обнаружены на Прикарпатье. Люди, которые здесь жили, путешествовали на большие расстояния, возможно, перешли Карпаты", - рассказал ученый.

Также он сообщил, что исследователям удалось найти отщепы из обсидиана, который попадал в Украину из Словакии и Венгрии.

В этом поселении основные находки были сделаны из кремня.

Ученые раскопали в поселении серпы, тесло, заготовки ножей, фрагменты горшков.

Культура линейно-ленточной керамики - первая неолитическая культура в Западной и Центральной Европе - является одной из древнейших на территории Украины. Ее представители осваивали земледелие и скотоводство в период 5,5 тысячи лет - 4 тысяч лет до нашей эры.

Под Львовом нашли поселение древнейшей культуры: артефактам больше 7 тысяч летПод Львовом нашли поселение древнейшей культуры: артефактам больше 7 тысяч летПод Львовом нашли поселение древнейшей культуры: артефактам больше 7 тысяч летПод Львовом нашли поселение древнейшей культуры: артефактам больше 7 тысяч летПод Львовом нашли поселение древнейшей культуры: артефактам больше 7 тысяч лет

Археологи обнаружили древнейшие артефакты в поселении около Трускавца - находкам более 7 тысяч лет (фото: facebook.com/ras.1991.ua)

Ранее мы писали о том, что под Житомиром в Городнице нашли первые монеты Украины-Руси, и это без преувеличения сенсационная находка.

Напомним также, что недавно на месте уникального святилища в Украине обнаружили уникальные артефакты.

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