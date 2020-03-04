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Под Николаевом на берег выбросило жуткую находку (фото)

STYLERЖизнь    04.03.2020 - 14:51
Под Николаевом на берег выбросило жуткую находку (фото)
Под Николаевом нашли ужасную находку (Коллаж РБК-Украина)

Ученые думают, что останки вымыло на берег с военного кладбища

В Николаевской области на Кингбургской косе на берег выбросило человеческие останки. Среди них - черепа и части скелета. Видео жуткой находки опубликовали на странице "Очаковского портала" в соцсети Facebook.

Краеведы и ученые предполагают, что людские останки принесло с размытого военного кладбища времен Крымской войны (1855-56 годов). Специалисты думают, что это черепа французских солдатов, которые массово гибли от ранений, холода, голода и болезней.

Ученые напомнили также, что во время боевых действий во французском лагере вспыхнула эпидемия тифа и тогда было заложено кладбище.

Французські поховання 1855-1856 рр. на Кінбурні

В лютому 2020 року на Кінбурнській косі, після штормового вітру, море оголило останки французьских воїнів про яких поки що забула їх Вітчизна

Опубліковано Очаковский портал Неділя, 1 березня 2020 р.


В комментариях люди усомнились, что останки это от французов. Украинцы пишут, что на территории Севастополя тогда не было лагерей солдат.

  • Какие "французские солдаты"? Не хотят заводить уголовное дело. Специально посмотрел карту боевых действий. В этом месте не было ни лагеря, ни госпиталя, ни боевых действий. Их что из Севастополя течение принесло и под берегом аккуратно сложило? Да и на вид они не похожи на долго лежащие в воде. Почти целые скелеты из только что размытого захоронения.
  • Чому вирішили, що це залишки саме французьких воїнів?

Под Николаевом на берег выбросило жуткую находку (фото)Скриншот комментариев (Facebook)

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