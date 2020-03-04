Під Миколаєвом на берег викинуло моторошну знахідку (фото)

Вчені думають, що останки вимило на берег з військового кладовища
У Миколаївській області на Кінгбурській косі на берег викинуло людські останки. Серед них - частини черепа і скелета. Відео жахливої знахідки опублікували на сторінці "Очаківського порталу" в соцмережі Facebook.
Краєзнавці та науковці припускають, що людські останки принесло з розмитого військового кладовища часів Кримської війни (1855-56 років). Фахівці думають, що це черепа французьких солдатів, які масово гинули від поранень, холоду, голоду і хвороб.
Вчені нагадали також, що під час бойових дій у французькому таборі спалахнула епідемія тифу і тоді були створені кладовища.
Французські поховання 1855-1856 рр. на Кінбурні
У лютому 2020 року на Кінбурнській косі, після штормового вітру, море оголило останки французьских воїнів про яких поки що забула їх ВітчизнаОпубліковано Очаківський портал Неділя, 1 березня 2020 р.
В коментарях люди засумнівалися, що останки це від французів. Українці пишуть, що на території Севастополя тоді не було таборів солдатів.
Скріншот коментарів (Facebook)