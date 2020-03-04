Під Миколаєвом на берег викинуло моторошну знахідку (фото)

Під Миколаєвом знайшли жахливу знахідку (Колаж РБК-Україна)

Вчені думають, що останки вимило на берег з військового кладовища

У Миколаївській області на Кінгбурській косі на берег викинуло людські останки. Серед них - частини черепа і скелета. Відео жахливої знахідки опублікували на сторінці "Очаківського порталу" в соцмережі Facebook.

Краєзнавці та науковці припускають, що людські останки принесло з розмитого військового кладовища часів Кримської війни (1855-56 років). Фахівці думають, що це черепа французьких солдатів, які масово гинули від поранень, холоду, голоду і хвороб.

Вчені нагадали також, що під час бойових дій у французькому таборі спалахнула епідемія тифу і тоді були створені кладовища.

Французські поховання 1855-1856 рр. на Кінбурні У лютому 2020 року на Кінбурнській косі, після штормового вітру, море оголило останки французьских воїнів про яких поки що забула їх Вітчизна Опубліковано Очаківський портал Неділя, 1 березня 2020 р.



В коментарях люди засумнівалися, що останки це від французів. Українці пишуть, що на території Севастополя тоді не було таборів солдатів.

Які "французькі солдати"? Не хочуть заводити кримінальну справу. Спеціально подивився карту бойових дій. У цьому місці не було ні таборів, ні лікарні, ні бойових дій. Їх що з Севастополя протягом принесло і під берегом акуратно склало? Та й на вигляд вони не схожі на тих, хто довго лежав у воді. Майже цілі скелети з тільки що розмитого поховання.

Чому вирішили, що це залишки саме французьких воїнів?

Скріншот коментарів (Facebook)