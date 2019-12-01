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В Николаеве жестоко избили журналиста: все подробности (видео)

STYLERЖизнь    01.12.2019 - 16:47
В Николаеве жестоко избили журналиста: все подробности (видео)
В Николаеве избили местного журналиста (фото: pixabay.com)

В Николаеве неизвестный напал на журналиста

Вчера, 30 ноября, вечером в Николаеве на журналиста местного издания "Новости-N" Александра Влащенко было совершено нападение, после которого мужчине понадобилась помощь медиков. Звонок в полицию правоохранители получили около 22:40. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Инцидент произошел возле дома пострадавшего на улице Садовой. Неизвестный брызнул журналисту в глаза неизвестным веществом и несколько раз ударил его по лицу, а после этого убежал.

В Николаеве избили местного журналиста (видео: YouTube)

После инцидента журналиста госпитализировали. У него диагностировали поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом. Кроме того, у мужчина повреждена нижняя губа. Требуется хирургическое вмешательство.

Полиция начала уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение". За это хулиган может получить штраф или до оного года будет отрабатывать на исправительных работах.

Напомним, что в Одессе сотрудница полиции неадекватно себя вела. Женщина цеплялась к молодым людям, ругалась матом, размахивала руками и угрожала своим удостоверением.

Ранее сообщалось о том, что организатор нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин рассказал, как планировалось преступление. Нападавшие изначально хотели облить Гандзюк зеленкой и нечистотами или забросить в мусорный бак, но в итоге они пришли к применению серной кислоты.

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