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Известный актер стал жертвой жестокого нападения: все подробности

STYLERПерсоны    30.11.2019 - 10:03
Известный актер стал жертвой жестокого нападения: все подробности
Вячеслав Гришечкин (коллаж РБК-Украина)

Вячеслав Гришечкин после нападения в собственной квартире отказался от госпитализации

Популярный российский актер Вячеслав Гришечкин, звезда сериала "Солдаты", подвергся жестокому нападению в собственной квартире в Москве. Как сообщается, после нападения знаменитый актер выбежал на лестничную клетку и стал звать соседей на помощь, чтобы те вызвали "скорую" и полицию. Об этом сообщают российские СМИ.

Звезда "Солдатов", 57-летний Вячеслав Гришечкин поплатился за свою же доброту. Его жестоко избил в собственной квартире человек, которому он помог с регистрацией в Москве. Нападавшим оказался 24-летний Джимшит Б. После оказания медицинской помощи 57-летний Гришечкин отказался от госпитализации.

Вячеслав Гришечкин (фото: кадры из сериала "Солдаты")

Полиция объявила нападавшего в розыск. О том, что могло вызвать такую агрессию у 24-летнего Джимшита – не сообщается.

Позже Гришечкин заявил, что никакого избиения не было — скорую он попросил вызвать потому, что плохо себя почувствовал. Якобы он сильно перенервничал после ссоры со знакомым.

Напомним, Гришечкин получил популярность после яркой роли в сериале "Солдаты". Также он играл в фильмах "Маргоша", "Ундина" и других.

Два года назад от онкологии умерла жена актера Анна. Он тяжело переживает утрату.

Напомним, что ранее в Италии с ножом напали на украинского актера.

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