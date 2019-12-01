У Миколаєві жорстоко побили журналіста: всі подробиці (відео)

У Миколаєві побили місцевого журналіста (фото: pixabay.com)

У Миколаєві невідомий напав на журналіста

Вчора, 30 листопада, ввечері у Миколаєві на журналіста місцевого видання "Новини-N" Олександра Влащенко було скоєно напад, після якого чоловікові знадобилася допомога медиків. Дзвінок в поліцію правоохоронці отримали близько 22:40. Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Інцидент стався біля будинку потерпілого на вулиці Садовій. Невідомий бризнув журналісту в очі невідомою речовиною і кілька разів ударив його по обличчю, а після цього втік.

У Миколаєві побили місцевого журналіста (відео: YouTube)

Після інциденту журналіста госпіталізували. У нього діагностували ураження слизових оболонок очей, порожнини рота і трахеї невідомою речовиною. Крім того, у чоловіка пошкоджена нижня губа. Потрібне хірургічне втручання.

Поліція почала кримінальне провадження за статтею "Умисне легке тілесне ушкодження". За це хуліган може отримати штраф або до оного року буде відпрацьовувати на виправних роботах.

Нагадаємо, що в Одесі співробітниця поліції неадекватно поводилася. Жінка чіплялася до молодих людей, лаялася матом, розмахувала руками та загрожувала своїм посвідченням.

Раніше повідомлялося про те, що організатор нападу на Катерину Гандзюк Олексій Левін розповів, як планувався злочин. Нападники спочатку хотіли облити Гандзюк зеленкою і нечистотами або закинути в сміттєвий бак, але в результаті вони прийшли до застосування сірчаної кислоти.