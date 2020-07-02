В Николаеве женщина покусала санитарку из-за ребенка: детали инцидента

В Николаеве женщина набросилась на врачей из-за ребенка (Коллаж РБК-Украина)

Женщина закатила истерику и набросилась на врачей из-за своей дочери

В Николаеве женщина набросилась на медицинские персонал больницы из-за того, что ее дочку хотели госпитализировать с подозрением на коронавирус. Она покусала санитарку, кидалась на врачей и закатила истерику.

Девятилетнюю девочку привезли в инфекционную больницу Николаева на машине скорой помощи. У ребенка обнаружили симптомы коронавируса и была показана немедленная госпитализация. Как рассказала и.о. главного врача инфекционной областной больницы Светлана Федорова, мать девочки вела себя неадекватно и начала бросаться на медперсонал.

"Приезжал ребенок с мамой, мама отказалась госпитализировать ребенка, истерически кричала, кидалась на персонал, санитарку покусала", - рассказала Федорова в комментарии для издания "Преступности. НЕТ".

В конце концов женщина забрала ребенка с больницы и уехала. Через некоторое время девочке стало хуже и ее снова забрала машина скорой помощи. Во второй раз медицинский персонал смог уговорить маму на госпитализацию.

Как рассказали в управлении патрульной полиции Николаевской области, мать отказывались от госпитализации, так как хотела находиться вместе с дочерью в палате. Врачи отказались и сослались на протокол.

Женщина забрала ребенка домой и следом к ней приехали сотрудники патрульной полиции и семейный врач. Им удалось уговорить маму оставить дочку с врачами, чтобы они могли оказать ей квалифицированную помощь. На данный момент девочка находится в стабильно тяжелом состоянии и получает необходимое лечение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве умер 6-летний мальчик, которого жестоко избил крестный.

А также рассказывали о том, что под Днепром годовалую девочку в Детском доме переворачивали головой вниз, чтобы успокоить.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Шиканова