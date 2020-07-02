В Киеве умер 6-летний мальчик, которого жестоко избил крестный

В Киеве умер мальчик, которого избил крестный (коллаж: РБК-Украина)

Крестный бил ребенка, пока его мать пила в соседней комнате

В Киеве в больнице умер 6-летний мальчик, которого избил его же крестный отец во время пьянки. Трагедия случилась в одном из домов по улице Шолом-Алейхема (Лесной массив) 25 июня. Изначально горе-семейка пыталась выдать это за несчастный случай: якобы ребенок выпал из окна.

Про смерть малыша 2014 года рождения сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

По ее словам, ребенку провели ряд сложных операций, но врачи не смогли справиться с травмами. Ранее сообщалось, что у ребенка была закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы, ушибы внутренних органов. Госпитализировали мальчика уже без сознания.

Когда полиция зашла в квартиру, увидела там 41-летнюю мать ребенка. Она была пьяна, рядом - ее друзья в таком же состоянии. Предварительно выяснили, что во время пьянки крестный зашел в комнату, где был ребенок, вышел уже с ним на руках. Мальчик был избит и без сознания.

После чего "группа отдыхающих" решила скрыть следы преступления, пытаясь ввести врачей в заблуждение, что ребенок сам выпал из окна.

Київські оперативники затримали чоловіка, який ледь не вбив малолітнього похресника Київські оперативники затримали чоловіка, який ледь не вбив малолітнього похресника Опубліковано Поліція Києва Четвер, 25 червня 2020 р.

Квартира, в которой до смерти избили ребенка (видео: facebook.com/UA.KyivPolice)

Теперь прокуратура переквалифицировала действия подозреваемого на умышленное убийство. Извергу 37-38 лет, он уроженец Волынской области.

А у горе-матери есть еще один сын, ему 9 лет. Раньше она уже привлекалась к админответственности, за невыполнение родительских прав. Второго ребенка из семьи забрали.

Ранее мы писали, что история с "избиением" ребенка сверстниками во Львове получила неожиданный поворот.

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Автор: Светлана Мащенко