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В Киеве умер 6-летний мальчик, которого жестоко избил крестный

STYLERПроисшествия    02.07.2020 - 08:21
В Киеве умер 6-летний мальчик, которого жестоко избил крестный
В Киеве умер мальчик, которого избил крестный (коллаж: РБК-Украина)

Крестный бил ребенка, пока его мать пила в соседней комнате

В Киеве в больнице умер 6-летний мальчик, которого избил его же крестный отец во время пьянки. Трагедия случилась в одном из домов по улице Шолом-Алейхема (Лесной массив) 25 июня. Изначально горе-семейка пыталась выдать это за несчастный случай: якобы ребенок выпал из окна.

Про смерть малыша 2014 года рождения сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

По ее словам, ребенку провели ряд сложных операций, но врачи не смогли справиться с травмами. Ранее сообщалось, что у ребенка была закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы, ушибы внутренних органов. Госпитализировали мальчика уже без сознания.

Когда полиция зашла в квартиру, увидела там 41-летнюю мать ребенка. Она была пьяна, рядом - ее друзья в таком же состоянии. Предварительно выяснили, что во время пьянки крестный зашел в комнату, где был ребенок, вышел уже с ним на руках. Мальчик был избит и без сознания.

После чего "группа отдыхающих" решила скрыть следы преступления, пытаясь ввести врачей в заблуждение, что ребенок сам выпал из окна.

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Опубліковано Поліція Києва Четвер, 25 червня 2020 р.

Квартира, в которой до смерти избили ребенка (видео: facebook.com/UA.KyivPolice)

Теперь прокуратура переквалифицировала действия подозреваемого на умышленное убийство. Извергу 37-38 лет, он уроженец Волынской области.

А у горе-матери есть еще один сын, ему 9 лет. Раньше она уже привлекалась к админответственности, за невыполнение родительских прав. Второго ребенка из семьи забрали.

Ранее мы писали, что история с "избиением" ребенка сверстниками во Львове получила неожиданный поворот.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины преступления
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