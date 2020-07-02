У Миколаєві жінка покусала санітарку через дитину: деталі інциденту

У Миколаєві жінка накинулася на лікарів через дитину (Колаж РБК-Україна)

Жінка влаштувала істерику і накинулася на лікарів через свою доньку

У Миколаєві жінка накинулася на медичні персонал лікарні через те, що її доньку хотіли госпіталізувати з підозрою на коронавірус. Вона покусала санітарку, кидалася на лікарів і закотила істерику.

Дев'ятирічну дівчинку привезли в інфекційну лікарню Миколаєва на машині швидкої допомоги. У дитини виявили симптоми коронавірусу і була показана негайна госпіталізація. Як розповіла в. о. головного лікаря обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова, мати дівчинки поводилася неадекватно і почала кидатися на медперсонал.

"Приїжджала дитина з мамою, мама відмовилася госпіталізувати дитину, істерично кричала, кидалася на персонал, санітарку покусала", - Федорова розповіла у коментарі для видання "Злочинності. НЕТ".

Врешті-решт жінка забрала дитину з лікарні та поїхала. Через деякий час дівчинці стало гірше і її знову забрала машина швидкої допомоги. Вдруге медичний персонал зміг умовити маму на госпіталізацію.

Як розповіли в управлінні патрульної поліції Миколаївської області, мати відмовлялися від госпіталізації, оскільки хотіла перебувати разом з дочкою в палаті. Лікарі відмовилися і послалися на протокол.

Жінка забрала дитину додому і слідом до неї приїхали співробітники патрульної поліції та сімейний лікар. Їм вдалося умовити маму залишити доньку з лікарями, щоб вони могли надати їй кваліфіковану допомогу. На цей момент дівчинка перебуває в стабільно важкому стані та отримує необхідне лікування.

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Автор: Анна Шиканова