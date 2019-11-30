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У Миколаєві військовий намагався викрасти авто з чужою дружиною: усі деталі

STYLERПодії    30.11.2019 - 12:25
У Миколаєві військовий намагався викрасти авто з чужою дружиною: усі деталі
Викрадення авто (колаж РБК-Україна)

42-річний військовий вирішив викрасти чуже авто після того, як у раніше викраденої машини закінчилося пальне

У Миколаєві військовий намагався викрасти автомобіль з чужою дружиною. Інцидент стався в п'ятницю, 29 листопада. Зловмисник заскочив у машину, в салоні якої вже сиділа дружина власника авто, та почав від'їжджати. Тепер горе-викрадачеві загрожує до п'яти років позбавлення волі. Деталі інциденту розповіли в прес-службі поліції Миколаївської області.

Як повідомили правоохоронці, горе-викрадач вирішив обдурити водія і викрасти його автомобіль. Власник Mercedes повідомив правоохоронцям, що, коли він знаходився біля свого транспортного засобу, до нього підійшов незнайомець і попросив допомогти завести з буксира його Chevrolet Niva. Чоловік погодився і пішов до авто, а потім помітив, що в цей час незнайомець не пішов з ним, а вже сів у його Mercedes і заводить його.

В машині була дружина потерпілого, яка почала виштовхувати зловмисника з сидіння водія, однак автомобіль вже почав рух. Власник іномарки встиг зупинити автомобіль: він схопився за кермо, і різко смикнувши за ручник, зупинив Mercedes. Після цього заявник витяг з крісла незнайомця, який швидко зник з місця події, залишивши Chevrolet Niva, на якій пересувався.

Співробітники поліції після отримання повідомлення про злочин почали розшук злочинця, і вже через кілька годин затримали його. З'ясувалося, що викрадачем є неодноразово судимий 42-річний військовослужбовець, який вранці незаконно заволодів службовим автомобілем Chevrolet Niva, а коли у нього скінчилося пальне, вирішив викрасти Mercedes.

За даним фактом поліцейські почали кримінальне провадження та затримали чоловіка. Йому загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до п'яти років.

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