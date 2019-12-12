В Николаеве школьник упал в открытый люк: фото и видео

Сегодня, 12 декабря, в Николаеве со школьником произошел неприятный инцидент. Около 13:00 мальчик провалился в открытый люк, который находится на улице Колодезной в центральном районе города. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

По словам местной жительницы Натальи Шаповаловой, глубина люка была около 3 метров. При этом он находился открытым уже долгое время. Также женщина отметила что за домом № 10 по дороге в школу открыты еще два люка.

Школьник упал в открытый люк в Николаеве (фото: mk.dsns.gov.ua)

Спасатели вытащили ребенка с помощью лестницы. После этого школьник рассказал, что люк был прикрыт сиденьем от стула, и когда он наступил на него, то провалился вниз.

Школьник упал в открытый люк в Николаеве (фото: mk.dsns.gov.ua)

На место инцидента также приехали медики, которые осмотрели парня и отвезли его домой.

Школьник упал в открытый люк в Николаеве (видео: YouTube)

Напомним, что в Польше группа местных парней набросилась на украинских гимназистов и жестоко избила. По словам местного жителя, инцидент произошел из-за того, что украинские школьник приставал к его 14-летней сестре. Драка произошла в местном парке. У одного украинца сломан нос, остальные гимназисты получили различные травмы.

Ранее сообщалось о том, что в Черниговской области полиция открыла производство из-за отравления детей. Один подросток умер, а два остальных попали в реанимацию.