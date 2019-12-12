У Миколаєві школяр впав у відкритий люк: фото та відео

Сьогодні, 12 грудня, у Миколаєві зі школярем стався неприємний інцидент. Близько 13:00 хлопчик провалився у відкритий люк, який знаходиться на вулиці Криничній в центральному районі міста. Про це повідомляє ГУ ДСНС в Миколаївській області.

За словами місцевої жительки Наталії Шаповалової, глибина люка була близько 3 метрів. При цьому він перебував відкритим вже довгий час. Також жінка зазначила, що за будинком № 10 по дорозі в школу відкрито ще два люка.

Школяр впав у відкритий люк в Миколаєві (фото: mk.dsns.gov.ua)

Рятувальники витягли дитину за допомогою драбини. Після цього школяр розповів, що люк був прикритий сидінням від стільця, і коли він наступив на нього, то провалився вниз.

Школяр впав у відкритий люк в Миколаєві (фото: mk.dsns.gov.ua)

На місце інциденту також приїхали медики, які оглянули хлопця і відвезли його додому.

Школяр впав у відкритий люк у Миколаєві (відео: YouTube)

Нагадаємо, що в Польщі група місцевих хлопців накинулася на українських гімназистів і жорстоко побила. За словами місцевого жителя, інцидент стався через те, що українські школяр приставав до його 14-річної сестри. Бійка сталася в місцевому парку. У одного українця зламаний ніс, інші гімназисти отримали різні травми.

Раніше повідомлялося про те, що в Чернігівській області поліція відкрила виробництво через отруєння дітей. Один підліток помер, а два інших потрапили в реанімацію.