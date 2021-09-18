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В Николаеве подросток сбил насмерть 11-летнюю девочку на переходе

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Николаев, Суббота 18 сентября 2021 12:31
В Николаеве подросток сбил насмерть 11-летнюю девочку на переходе Фото: в Николаеве 15-летний парень совершил смертельное ДТП (mk.npu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве подросток за рулем легковушки "Таврия Славута" сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Виновник ДТП не остановился, чтобы помочь пострадавшей, и скрылся с места происшествия. Ребенок умер от полученных травм в карете "скорой".

Об этом 18 сентября передали в пресс-службе полиции Николаевской области.

Трагический случай произошел вчера вечером на улице Степовая.

Правоохранители по описаниям авто ввели в городе план-перехват, чтобы задержать злоумышленника.

Через некоторое время машину с характерными для ДТП повреждениями обнаружили за несколько километров от места происшествия.

Кроме того, были установлены три человека, которые находились в легковушке.

"По предварительной информации, автомобилем мог управлять 15-летний местный житель", - рассказали в полиции.

По факту смертельной аварии было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего). Полиция выясняет обстоятельства и проводит экспертизы.

Как пишет местное издание "Новости N" со ссылкой на источник, виновник происшествия взял у своего отца машину покататься, и в компании своих друзей за рулем не справился с управлением и сбил девочку. После этого вся компания просто уехала, не оказав помощи потерпевшей, не вызвав "скорую помощь" и правоохранителей.

Отец подростка увидел свою машину с характерными повреждениями и сам позвонил в полицию, сообщив, что ДТП совершил его сын.

Ранее сообщалось, что в Бердянске пьяный депутат на BMW сбил пешехода и пытался сбежать, а сам момент ДТП попал на видео.

Напомним, недавно под Херсоном микроавтобус насмерть сбил мать с 9-летней дочерью.

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ДТП Николаев
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