В Николаеве подросток сбил насмерть 11-летнюю девочку на переходе
В Николаеве подросток за рулем легковушки "Таврия Славута" сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Виновник ДТП не остановился, чтобы помочь пострадавшей, и скрылся с места происшествия. Ребенок умер от полученных травм в карете "скорой".
Об этом 18 сентября передали в пресс-службе полиции Николаевской области.
Трагический случай произошел вчера вечером на улице Степовая.
Правоохранители по описаниям авто ввели в городе план-перехват, чтобы задержать злоумышленника.
Через некоторое время машину с характерными для ДТП повреждениями обнаружили за несколько километров от места происшествия.
Кроме того, были установлены три человека, которые находились в легковушке.
"По предварительной информации, автомобилем мог управлять 15-летний местный житель", - рассказали в полиции.
По факту смертельной аварии было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего). Полиция выясняет обстоятельства и проводит экспертизы.
Как пишет местное издание "Новости N" со ссылкой на источник, виновник происшествия взял у своего отца машину покататься, и в компании своих друзей за рулем не справился с управлением и сбил девочку. После этого вся компания просто уехала, не оказав помощи потерпевшей, не вызвав "скорую помощь" и правоохранителей.
Отец подростка увидел свою машину с характерными повреждениями и сам позвонил в полицию, сообщив, что ДТП совершил его сын.
Ранее сообщалось, что в Бердянске пьяный депутат на BMW сбил пешехода и пытался сбежать, а сам момент ДТП попал на видео.
Напомним, недавно под Херсоном микроавтобус насмерть сбил мать с 9-летней дочерью.