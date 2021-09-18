ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Миколаєві підліток збив на смерть 11-річну дівчинку на переході

Новость на русском →
Миколаїв, Субота 18 вересня 2021 12:31
У Миколаєві підліток збив на смерть 11-річну дівчинку на переході Фото: у Миколаєві 15-літній хлопець влаштував смертельну ДТП (mk.npu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві підліток за кермом легковика "Таврія Славута" збив 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Винуватець ДТП не зупинився, щоб допомогти постраждалій, і зник з місця події. Дитина померла від отриманих травм у кареті "швидкої".

Про це 18 вересня передали в прес-службі поліції Миколаївської області.

Трагічний випадок стався вчора ввечері на вулиці Степова.

Правоохоронці за описами авто ввели в місті план-перехоплення, щоб затримати зловмисника.

Через деякий час машину з характерними для ДТП ушкодженнями виявили за кілька кілометрів від місця події.

Крім того, були встановлені три людини, які знаходилися в легковику.

"За попередньою інформацією, автомобілем міг керувати 15-річний місцевий житель", - розповіли в поліції.

За фактом смертельної аварії було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого). Поліція з'ясовує обставини та проводить експертизи.

Як пише місцеве видання "Новости N" з посиланням на джерело, винуватець події взяв у свого батька машину покататися, і в компанії своїх друзів за кермом не впорався з керуванням і збив дівчинку. Після цього вся компанія просто поїхала, не надавши допомоги потерпілій, не викликавши "швидку допомогу" і правоохоронців.

Батько підлітка побачив свою машину з характерними ушкодженнями та сам подзвонив до поліції, повідомивши, що ДТП скоїв його син.

Раніше повідомлялося, що в Бердянську п'яний депутат на BMW збив пішохода і намагався втекти, а сам момент ДТП потрапив на відео.

Нагадаємо, нещодавно під Херсоном мікроавтобус на смерть збив матір з 9-річною дочкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Миколаїв
LITE
Свято 18 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати
Свято 18 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати