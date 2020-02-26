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В Николаеве отец пожертвует жизнью, чтобы спасти годовалую дочь

STYLERЖизнь    26.02.2020 - 22:16
В Николаеве отец пожертвует жизнью, чтобы спасти годовалую дочь
В Николаеве отец станет донором печени для своей годовалой дочери (фото: pixabay)

В Николаеве полицейский КОРДа станет донором печени для годовалой дочки Даши

В Николаеве отец годовалой дочери пожертвует свою печень, чтобы спасти девочку. У Даши полгода назад начались серьезные проблемы со здоровьем. Медики диагностировали малышке поликистоз почек и болезнь Кароли - тяжелое заболевание печени.

Врачи говорят, что девочке необходимо провести пересадку печени. Донором для Даши готов стать ее отец - сотрудник николаевского спецподразделения КОРД Максим Калыш.

Операцию. которая спасет ребенку жизнь, готовы провести специалисты в Турции. Но для этого необходимо заплатить большую сумму, которой у украинской семьи нет. В общей сложности необходимо 80 тысяч евро, 70 тысяч из которых пойдут на операцию, а 10 - на реабилитацию.

В Николаеве отец пожертвует жизнью, чтобы спасти годовалую дочь

В Николаеве отец станет донором печени для своей годовалой дочери (фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Коллеги Максима, представители местной власти и неравнодушные граждане уже присоединились к сбору средств, но эта сумма все равно для низ слишком велика. Семья Максима Калыша просит всех неравнодушных людей помочь с просьбой спасти жизнь годовалой Даши.

Facebook-страница, посвященная сбору средств для Даши, находится здесь.

Реквизиты счетов мамы девочки, Анны Калыш:

Карта ПриватБанка:

4149 4991 1764 7717 гривны

4149 4993 4258 1327 евро

5168 7450 1527 9117 доллары

(Калыш Анна Николаевна)

Напомним, что маленькой дочери ветерана АТО нужна помощь. У девочки ДЦП, и ей необходимо специальное кресло для ежедневного использования.

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