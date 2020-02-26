У Миколаєві батько пожертвує життям, щоб врятувати однорічну доньку

У Миколаєві поліцейський КОРДу стане донором печінки для однорічної доньки Даші
У Миколаєві батько однорічної дочки пожертвує свою печінку, щоб врятувати дівчинку. У Даші півроку тому почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Медики діагностували їй полікістоз нирок і хворобу Каролі - важке захворювання печінки.
Лікарі кажуть, що дівчинці необхідно провести пересадку печінки. Донором для Даші готовий стати її батько - співробітник миколаївського спецпідрозділу КОРД Максим Калиш.
Операцію. яка врятує дитині життя, готові провести фахівці в Туреччині. Але для цього необхідно заплатити велику суму, якої у української родини немає. Загалом необхідно 80 тисяч євро, 70 тисяч з яких підуть на операцію, а 10 - на реабілітацію.
У Миколаєві батько стане донором печінки для своєї однорічної дочки (фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)
Колеги Максима, представники місцевої влади та небайдужі громадяни вже долучились до збору коштів, але ця сума все одно для них занадто велика. Сім'я Максима Калиша просить всіх небайдужих людей з проханням допомогти врятувати життя однорічної Даші.
Facebook-сторінка, присвячена збору коштів для Даші, знаходиться тут.
Реквізити рахунків мами дівчинки, Анни Калиш:
Картка Приватбанку:
4149 4991 1764 7717 гривні
4149 4993 4258 1327 євро
5168 7450 1527 9117 долари
(Калиш Анна Миколаївна)
Нагадаємо, що маленькій дочки ветерана АТО потрібна допомога. У дівчинки-ДЦП, і їй необхідно спеціальне крісло для щоденного використання.