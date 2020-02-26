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У Миколаєві батько пожертвує життям, щоб врятувати однорічну доньку

STYLERЖиття    26.02.2020 - 22:16
У Миколаєві батько пожертвує життям, щоб врятувати однорічну доньку
У Миколаєві батько стане донором печінки для своєї однорічної дочки (фото: pixabay)

У Миколаєві поліцейський КОРДу стане донором печінки для однорічної доньки Даші

У Миколаєві батько однорічної дочки пожертвує свою печінку, щоб врятувати дівчинку. У Даші півроку тому почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Медики діагностували їй полікістоз нирок і хворобу Каролі - важке захворювання печінки.

Лікарі кажуть, що дівчинці необхідно провести пересадку печінки. Донором для Даші готовий стати її батько - співробітник миколаївського спецпідрозділу КОРД Максим Калиш.

Операцію. яка врятує дитині життя, готові провести фахівці в Туреччині. Але для цього необхідно заплатити велику суму, якої у української родини немає. Загалом необхідно 80 тисяч євро, 70 тисяч з яких підуть на операцію, а 10 - на реабілітацію.

У Миколаєві батько пожертвує життям, щоб врятувати однорічну доньку

У Миколаєві батько стане донором печінки для своєї однорічної дочки (фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Колеги Максима, представники місцевої влади та небайдужі громадяни вже долучились до збору коштів, але ця сума все одно для них занадто велика. Сім'я Максима Калиша просить всіх небайдужих людей з проханням допомогти врятувати життя однорічної Даші.

Facebook-сторінка, присвячена збору коштів для Даші, знаходиться тут.

Реквізити рахунків мами дівчинки, Анни Калиш:

Картка Приватбанку:

4149 4991 1764 7717 гривні

4149 4993 4258 1327 євро

5168 7450 1527 9117 долари

(Калиш Анна Миколаївна)

Нагадаємо, що маленькій дочки ветерана АТО потрібна допомога. У дівчинки-ДЦП, і їй необхідно спеціальне крісло для щоденного використання.

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