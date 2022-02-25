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В Николаеве обстреливают военную инфраструктуру, аэродром

Автор: Людмила Жукова

На момент 22:00 25 февраля в Николаеве российские военные обстреливают военную инфрастуктуру, аэродром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима.

"На момент 22.25 25 февраля российские военные обстреливают военную инфрастуктуру, Кульбакино аэродром, Херсонское шоссе 100, склад железнодорожный", - сказал Виталий Ким.

Глава Николаевской ОГА добавил, что вероятно, ночью, будут еще обстрелы.

Напомним, из-за нападения России на Украину для гражданских откроют бомбоубежища в Николаеве. Руководство всех организаций, учреждений и предприятий уже получило распоряжения.

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Николаев