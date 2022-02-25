RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Миколаєві обстрілюють військову інфраструктуру, аеродром

Автор: Людмила Жукова

На момент 22:00 25 лютого в Миколаєві російські військові обстрілюють військову інфрастуктуру, аеродром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОГА Віталія Кіма.

"На момент 22.25 25 лютого російські військові обстрілюють військову інфраструктуру, Кульбакіно аеродром, Херсонське шосе 100, склад залізничний", - сказав Віталій Кім.

Глава Миколаївської ОГА додав, що ймовірно, вночі, будуть ще обстріли.

Нагадаємо, через напади Росії на Україну для цивільних відкриють бомбосховища в Миколаєві. Керівництво всіх організацій, установ і підприємств вже отримало розпорядження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв