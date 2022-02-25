У Миколаєві обстрілюють військову інфраструктуру, аеродром

На момент 22:00 25 лютого в Миколаєві російські військові обстрілюють військову інфрастуктуру, аеродром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОГА Віталія Кіма.
"На момент 22.25 25 лютого російські військові обстрілюють військову інфраструктуру, Кульбакіно аеродром, Херсонське шосе 100, склад залізничний", - сказав Віталій Кім.
Глава Миколаївської ОГА додав, що ймовірно, вночі, будуть ще обстріли.
Нагадаємо, через напади Росії на Україну для цивільних відкриють бомбосховища в Миколаєві. Керівництво всіх організацій, установ і підприємств вже отримало розпорядження.