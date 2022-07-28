В Николаеве мужчина "пугал" жителей кадыровцами и был наказан: видео с извинениями

На кадрах видно, как мужчина, продающий овощи, пугает женщин тем, что придут "кадыровцы" и с ними разберутся. Также он желал смерти детям женщин.

В частности, после обнародования видео сторонником Кадырова, его разыскали местные активисты и провели с ним "воспитательную" беседу.

После встречи с мужчинами пыл продавца резко уменьшился. Он на камеру извинился за свои слова и пообещал помогать ВСУ "всем, чем сможет" пока Украина не победит в войне.

Также в конце он послал "за российским кораблем" Кадырова и Путина.



