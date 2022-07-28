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У Миколаєві чоловік "лякав" жителів кадирівцями та був покарений: відео з вибаченнями

Чоловік у Миколаєві лякав жінок кадирівцями (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Миколаєві між продавцем овочів та місцевими жінками виник конфлікт. Під час сварки він почав залякувати їх "кадирівцями" і бажати смерті їхнім синам.

Відео опублікували у Telegram-каналі "Запоріжжя новини".

На кадрах видно, як чоловік, який продає овочі, лякає жінок тим, що прийдуть "кадирівці" і з ними розберуться. Також він бажав смерті дітям жінок.

Зокрема, після оприлюднення відео з прихильником Кадирова, його розшукали місцеві активісти і провели з ним "виховну" бесіду.

Після зустрічі з чоловіками запал продавця різко зменшився. Він на камеру перепросив за свої слова та пообіцяв допомагати ЗСУ "всім, чим зможе" поки Україна не переможе у війні.

Також в кінці він послав "за російським кораблем" Кадирова і Путіна.


Раніше ми повідомляли, що у Туреччині росіянин-збоченець причепився до українок і був жорстко покараний.

Також ми писали, що українка зганьбила росіянина на турецькому пляжі.

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Миколаївскандал