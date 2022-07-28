У Миколаєві чоловік "лякав" жителів кадирівцями та був покарений: відео з вибаченнями

На кадрах видно, як чоловік, який продає овочі, лякає жінок тим, що прийдуть "кадирівці" і з ними розберуться. Також він бажав смерті дітям жінок.

Зокрема, після оприлюднення відео з прихильником Кадирова, його розшукали місцеві активісти і провели з ним "виховну" бесіду.

Після зустрічі з чоловіками запал продавця різко зменшився. Він на камеру перепросив за свої слова та пообіцяв допомагати ЗСУ "всім, чим зможе" поки Україна не переможе у війні.

Також в кінці він послав "за російським кораблем" Кадирова і Путіна.



