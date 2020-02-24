В Николаеве мощный ураган снес мост, по которому шли люди (видео)

В Николаеве ураган снес пешеходный мост, по которому переходили люди. Инцидент произошел в понедельник, 24 февраля. В результате случившегося никто не пострадал. При этом на видео видно, что пешеходам едва удалось избежать трагической случайности.

В сети опубликовали видео, на котором видно, как жители Николаева едва не получили травмы из-за урагана. Сильный ветер просто снес пешеходный мост, по которому они шли. Об этом сообщается в чате канала "Одесса INFO" в Telegram, также было опубликовано видео с места событий.

Администраторы канала отметили, что жертв вследствие происшествия не было.

В то же время на видео заметно, как двое человек перебегают через мост непосредственно перед моментом, как он буквально сложился пополам, оторвавшись от берегов.

"Ветер снес понтонный пешеходный мост в Николаеве. Двум людям весьма повезло пересечь его за пару секунд до того, как мост начал смещаться", - отмечается в публикации в чате.

В Николаеве ураган снес мост с людьми

Стоит напомнить, что это не первый случай мощного урагана. Недавно в оккупированном Крыму пронесся мощный ураган, который сметал все на своем пути. Ветер был настолько сильный, что вырывал с корнем деревья из земли. Больше всего от стихии пострадала Ялта. В городе на набережной ощутимо видны результаты бедствия - повалены деревья и полностью уничтожена праздничная иллюминация.