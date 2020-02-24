У Миколаєві потужний буревій зніс міст, по якому йшли люди (відео)

У Миколаєві ураган зніс пішохідний міст, через який переходили люди. Інцидент стався в понеділок, 24 лютого. В результаті інциденту ніхто не постраждав. При цьому на відео видно, що пішоходам ледь вдалося уникнути трагічної випадковості.

В мережі опублікували відео, на якому видно, як жителі Миколаєва ледь не отримали травми через ураган. Сильний вітер просто зніс пішохідний міст, по якому вони йшли. Про це повідомляється в чаті каналу "Одеса INFO" в Telegram, також було опубліковано відео з місця подій.

Адміністратори каналу зазначили, що жертв внаслідок події не було.

Водночас на відео помітно, як двоє людей перебігають через міст безпосередньо перед моментом, як він буквально склався навпіл, відірвавшись від берегів.

"Вітер зніс півтонний пішохідний міст в Миколаєві. Двом людям дуже пощастило перетнути його за пару секунд до того, як міст почав зміщуватися", - наголошується в публікації в чаті.

У Миколаєві ураган зніс міст з людьми

Варто нагадати, що це не перший випадок потужного урагану. Нещодавно в окупованому Криму пронісся потужний ураган, який змітав усе на своєму шляху. Вітер був настільки сильний, що виривав з корінням дерева із землі. Найбільше від стихії постраждала Ялта. У місті на набережній відчутно видно результати лиха - повалені дерева і повністю знищена святкова ілюмінація.