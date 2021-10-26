В Николаеве горе-работники просверлили дыру в мемориальной доске ради кондиционера

Чиновник уточнил, что такие действия чреваты уголовной ответственностью. В частности, санкция ч. 2 ст. 298 УК "Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей" предусматривает штраф от 2 тысяч до 5 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Также он опубликовал фото поврежденной мемориальной доски. Как видно на снимке, дыру просверлили на верхней центральной части - как раз через голову художника, жившего в этом здании в период с 1974 по 1988 годы.

Рабочие повредили мемориальную доску николаевскому художнику Вайнштоку (фото: facebook.com/yositch)

Позже в Отделе охраны культурного наследия города Николаева проинформировали, что по факту инцидента специалисты управления по культуре и охране культурного наследия горсовета составили акт повреждения.

С владельцем квартиры, на фасадной стене которой установлена доска, была "проведена беседа", в результате чего "достигнута договоренность об устранении повреждений доски и переносе внешнего блока кондиционера".

Николаевский художник и педагог Роман Якович Вайншток родился в 1932 году. В местном художественном музее им. Николая Верещагина хранятся 119 его работ. Мемориальную доску памяти художника открыли в Николаеве в 2010 году.

Владелец квартиры, где установка кондиционера закончилась вандализмом, пообещал все исправить (фото: bazar.nikolaev.ua / facebook.com/pamyatki)