В Николаеве "копы" помогли спасти жизнь ребенка: настоящие герои!

Все началось с того, что отец ребенка подбежал к полицейскому авто и попросил копов о помощи. Мужчина объяснил, что его мальчику нужно помочь быстро добраться до больницы, так как он задыхается.

Отмечается, что мальчику всего 6 лет. Правоохранители оперативно сопроводили машину с ребенком в медицинское учреждение для того, чтобы там ему оказали помощь.

"Экипаж сектора реагирования патрульной полиции отделения №5 в составе заместителя начальника капитана полиции Артура Зомера и двух полицейских - старших сержантов полиции Александра Найдича и Игоря Моргунова взяли на борт мать с ребенком и домчали в больницу", - сказано в сообщении.

Полицейские помогли спасти жизнь ребенка