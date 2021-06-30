В Николаеве "копы" помогли спасти жизнь ребенка: настоящие герои!

В Николаеве полицейские помогли спасти жизнь маленькому ребенку.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Все началось с того, что отец ребенка подбежал к полицейскому авто и попросил копов о помощи. Мужчина объяснил, что его мальчику нужно помочь быстро добраться до больницы, так как он задыхается.
Отмечается, что мальчику всего 6 лет. Правоохранители оперативно сопроводили машину с ребенком в медицинское учреждение для того, чтобы там ему оказали помощь.
"Экипаж сектора реагирования патрульной полиции отделения №5 в составе заместителя начальника капитана полиции Артура Зомера и двух полицейских - старших сержантов полиции Александра Найдича и Игоря Моргунова взяли на борт мать с ребенком и домчали в больницу", - сказано в сообщении.
Полицейские помогли спасти жизнь ребенка
Как мы ранее писали, в Киеве полицейские совершили героический поступок и растрогали сеть. Патрульные помогли матери с больным ребенком попасть в больницу сквозь пробки, которые сковали город.