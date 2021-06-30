RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Миколаєві "копи"допомогли врятувати життя дитини: справжні герої!

Автор: Людмила Жукова

У Миколаєві поліцейські допомогли врятувати життя маленькій дитині.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Все почалося з того, що батько дитини підбіг до поліцейського авто і попросив копів про допомогу. Чоловік пояснив, що його хлопчикові потрібно допомогти швидко дістатися до лікарні, через те, що він задихається.

Відзначається, що хлопчикові всього 6 років. Правоохоронці оперативно супроводили машину з дитиною до медичного закладу для того, щоб там їй надали допомогу.

"Екіпаж сектора реагування патрульної поліції Відділення №5 у складі заступника начальника капітана поліції Артура Зомера і двох поліцейських-старших сержантів поліції Олександра Найдича та Ігоря Моргунова взяли на борт матір з дитиною і домчали в лікарню", - сказано в повідомленні.

Поліцейські допомогли врятувати життя дитини

Як ми раніше писали, у Києві поліцейські вчинили героїчний вчинок і зворушили мережу. Патрульні допомогли матері з хворою дитиною потрапити до лікарні крізь затори, які скували місто.

Читайте РБК-Україна в Google News
полиция