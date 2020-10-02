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В Николаеве в депутаты баллотируется кандидат, который внесен в базу "Миротворец"

Николаев, Пятница 02 октября 2020 12:05
В Николаеве в депутаты баллотируется кандидат, который внесен в базу "Миротворец"
Егор Клецов (Фото: facebook.com/egor sergeevich)
Автор: Анна Шиканова

Кандидат в депутаты засветился на телеканале сепаратистов "Новороссия ТВ"

В Николаеве от партии "Слуга народа" выдвинули на местные выборы Егора Клецова, который ранее принимал участие в пророссийских передачах на ТВ и организовывал митинги. Он внесен за свою деятельность в базу данных сайта "Миротворец".

Как рассказал политолог Тарас Березовец на своей странице в Facebook, Клецов был активным участником программ на ТВ-канале сепаратистов "Новороссия".

"По Николаеву от слуг идет любитель сепаратистов Егор Клецов, завсегдатай канала "Новороссия ТВ" и сайта "Миротворец". К слову, с ним все плохо еще и потому, что он называет войну с РФ "внутренним конфликтом", - отметил Березовец.

В Николаеве в депутаты баллотируется кандидат, который внесен в базу &quot;Миротворец&quot;

Скриншот

На сайте "Миротворец" о Клецове достаточно информации. Отмечается, что он пособник террористов и российских оккупантов, антиукраинский пропагандист и провокатор.

В 2015 году Клецов помогал в организации митингов, которые были направлены на срыв мобилизации ВС в Украине. Основные посылы этих митингов были в том, что в Украине нужен мир "любой ценой" и она должна сложить оружие и договариваться с Россией. По данным сайта, заказ на эти митинги Клецов получил от политтехнологов РФ.

Кроме того, он занимался сбором средств на закупку и доставку медикаментов для военных госпиталей в "ДНР".

Стоит отметить, что Егор Клецов уже отреагировал на информацию о своей персоне и назвал это прямой угрозой для его жизни и его семьи.

"Имею полно право считать это преследованием и угрозой для жизни моей семьи и моей. Поэтому, прошу правоохранительные органы обратить внимание на прямые и косвенные угрозы, поступающих от авторов высказываний", - написал кандидат в депутаты на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее мы писали о том, что депутат предложил в Украине легализировать новый язык.

А также рассказывали о том, что под Киевом муж главы комиссии украл и съел заявление кандидата на выборы.

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