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У Миколаєві в депутати балотується кандидат, який внесений у базу "Миротворець"

Миколаїв, П'ятниця 02 жовтня 2020 12:05
У Миколаєві в депутати балотується кандидат, який внесений у базу "Миротворець"
Єгор Клецов (Фото: facebook.com/egor sergeevich)
Автор: Анна Шиканова

Кандидат у депутати засвітився на телеканалі сепаратистів "Новоросія ТВ"

У Миколаєві від партії "Слуга народу" висунули на місцеві вибори Єгора Клецова, який раніше брав участь у проросійських передачах на ТБ і організовував мітинги. Він внесений за свою діяльність в базу даних сайту "Миротворець".

Як розповів політолог Тарас Березовець на своїй сторінці в Facebook, Клецов був активним учасником програм на ТБ-каналі сепаратистів "Новоросія".

"По Миколаєву від слуг йде любитель сепаратистів Єгор Клецов, завсідник каналу "Новоросія ТБ" і сайту "Миротворець". До речі, з ним все погано ще й тому, що він називає війну з РФ "внутрішнім конфліктом", - зазначив Березовець.

У Миколаєві в депутати балотується кандидат, який внесений у базу &quot;Миротворець&quot;

Скріншот

На сайті "Миротворець" про Клецова достатньо інформації. Відзначається, що він пособника терористів і російських окупантів, антиукраїнський пропагандист і провокатор.

У 2015 році Клецов допомагав в організації мітингів, які були спрямовані на зрив мобілізації ВС в Україні. Основні посилання цих мітингів були в тому, що в Україні потрібен мир "за всяку ціну" і вона повинна скласти зброю і домовлятися з Росією. За даними сайту, замовлення на ці мітинги Клецов отримав від політтехнологів РФ.

Крім того, він займався збором коштів на закупівлю і доставлення медикаментів для військових госпіталів у "ДНР".

Варто відзначити, що Єгор Клецов вже відреагував на інформацію про свою персону і назвав це прямою загрозою для його життя і його сім'ї.

"Маю повно право вважати це переслідуванням і загрозою для життя моєї сім'ї та моєї. Тому, прошу правоохоронні органи звернути увагу на прямі та непрямі погрози, що надходять від авторів висловлювань", - написав кандидат у депутати на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що депутат запропонував в Україні легалізувати нову мову.

А також розповідали про те, що під Києвом чоловік голови комісії вкрав і з'їв заяву кандидата на вибори.

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