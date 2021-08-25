В Николаеве археологи нашли мост киммерийцев, которому 3200 лет
В Николаеве на раскопках городища древних киммерийцев "Дикий Сад" археологи обнаружили мост через крепостной ров, которому 3200 лет. Также были найдены остатки керамики, несколько хозяйственных ям и архитектурная конструкция, назначение которой пока не выяснили.
Об этом рассказал старший преподаватель Николаевского Национального университета им. Сухомлинского Кирилл Горбенко, сообщает Укринформ.
По его словам, археологи нашли самый старый мост через крепостной ров в Восточной Европе. Он был построен в 1250 году до н.э., то есть ему уже 3200 лет.
"Немного старший по возрасту мост есть только в Греции, он принадлежит к наследию микенской (или ахейской) цивилизации и датируется 1300 годом до н.э.", - рассказал Горбенко.
Он подчеркнул, что между этими мостами есть принципиальная разница: там подобная конструкция сделана через овраг, чтобы проходило войско или проезжали люди, а наш мост - это элемент фортификационного сооружения. Он обеспечивал проход к цитадели городища. Основа моста была каменная, а сверху стояла деревянная конструкция.
"Дикий Сад" - городище древних киммерийцев, расположенное в центре Николаева. Данное поселение существовало с середины XIII и до начала Х века до новой эры.
Напомним, археологи нашли под Кропивницким захоронения, которым 3 и 5 тысяч лет.
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