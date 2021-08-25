В Николаеве археологи нашли мост киммерийцев, которому 3200 лет

В Николаеве на раскопках городища древних киммерийцев "Дикий Сад" археологи обнаружили мост через крепостной ров, которому 3200 лет. Также были найдены остатки керамики, несколько хозяйственных ям и архитектурная конструкция, назначение которой пока не выяснили.

По его словам, археологи нашли самый старый мост через крепостной ров в Восточной Европе. Он был построен в 1250 году до н.э., то есть ему уже 3200 лет.

"Немного старший по возрасту мост есть только в Греции, он принадлежит к наследию микенской (или ахейской) цивилизации и датируется 1300 годом до н.э.", - рассказал Горбенко.

Он подчеркнул, что между этими мостами есть принципиальная разница: там подобная конструкция сделана через овраг, чтобы проходило войско или проезжали люди, а наш мост - это элемент фортификационного сооружения. Он обеспечивал проход к цитадели городища. Основа моста была каменная, а сверху стояла деревянная конструкция.

"Дикий Сад" - городище древних киммерийцев, расположенное в центре Николаева. Данное поселение существовало с середины XIII и до начала Х века до новой эры.