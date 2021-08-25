У Миколаєві археологи знайшли міст кіммерійців, якому 3200 років

У Миколаєві на розкопках городища древніх кіммерійців "Дикий Сад" археологи виявили міст через кріпосний рів, якому 3200 років. Також були знайдені залишки кераміки, кілька господарських ям і архітектурна конструкція, призначення якої поки не з'ясували.

За його словами, археологи знайшли найстаріший міст через фортечний рів у Східній Європі. Він був побудований в 1250 році до н.е., тобто йому вже 3200 років.

"Трохи старший за віком міст є тільки в Греції, він належить до спадщини мікенської (або ахейської) цивілізації і датується 1300 роком до н.е.", - розповів Горбенко.

Він підкреслив, що між цими мостами є принципова різниця: там подібна конструкція зроблена через яр, щоб проходило військо або проїжджали люди, а наш міст - це елемент фортифікаційної споруди. Він забезпечував прохід до Цитаделі городища. Основа моста була кам'яна, а зверху стояла дерев'яна конструкція.

"Дикий Сад" - городище древніх кіммерійців, розташоване в центрі Миколаєва. Дане поселення існувало з середини XIII і до початку Х століття до нової ери.