В Николаеве 17-летняя девушка избивает девочек-подростков: остальные снимают все на видео

В Николаеве несовершеннолетняя избивает девочек-подростков (фото: facebook.com/mykolaivpolice)

В Николаеве девушка избивает других подростков под мостом

В Николаеве появились сообщения о том, что под Ингульским мостом регулярно избивают девушек-подростков. При этом драки устраивает местная 17-летняя девушка Лада. Она унижает и избивает девочек, которые младше и слабее нее, а ее друзья все записывают на видео.

Несовершеннолетняя хулиганка преследует своих жертв и требует, чтобы они шли под мост выяснять отношения. При этом во время избиения вокруг стоит толпа подростков, которая просто наблюдает за происходящим. Об этом рассказала Юлиана Зорина на странице "Николаев как он есть" в Facebook.

По ее словам, заявление в полицию написали родители 14-летней девочки, которой Лада угрожала физической расправой.

Видео избиения девочки можете посмотреть по этой ссылке.

Местная полиция уже отреагировала на инцидент и сообщила, что теперь усилит патрулирование мест, где собираются компании подростков, особенно в темное время суток.

В Николаеве несовершеннолетняя избивает девочек-подростков (фото: facebook.com/mykolaivpolice)

При этом правоохранители ничего не сообщили о том, была ли задержана хулиганка, и велась ли с ней какая-то работа по этому поводу.

В Николаеве несовершеннолетняя избивает девочек-подростков (фото: facebook.com/mykolaivpolice)

Пользователи сети также прокомментировали эту ситуацию.

Больная девушка, надо лечить;

А зомби просто наблюдают... ужас;

Стараюсь такие видео не комментировать, держать себя в руках, у самой дети, не люблю критиковать чужих. Но... не могу спокойно на такое смотреть. Аж трусит всю. И этот ужас так стремительно распространяется. А все почему? Потому что это же "дети", они несовершеннолетние... бред это все! Ребенок в 10 лет знает или должен знать, что такое хорошо, а что такое плохо. Это все не должно быть безнаказанно. Исправительные работы, прилюдное извинение перед обидчиками, реальный срок... ну как-то надо это исправлять. Мне жаль тех, кто не может себя защитить и у кого некому защитить. Эта же мразь малолетняя вряд ли выбирала себе жертву сильнее себя.

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