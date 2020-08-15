У Миколаєві 17-річна дівчина б'є дівчаток-підлітків: решта знімають все на відео

У Миколаєві дівчина б'є інших підлітків під мостом
У Миколаєві з'явилися повідомлення про те, що під Інгульским мостом регулярно б'ють дівчат-підлітків. При цьому бійки влаштовує місцева 17-річна дівчина Лада. Вона принижує і б'є дівчаток, які молодші і слабкіше неї, а її друзі все записують на відео.
Неповнолітня хуліганка переслідує своїх жертв і вимагає, щоб вони йшли під міст з'ясовувати стосунки. При цьому під час побиття навколо стоїть натовп підлітків, який просто спостерігає за подіями. Про це розповіла Юліана Зоріна на сторінці "Миколаїв як він є" в Facebook.
За її словами, заяву в поліцію написали батьки 14-річної дівчинки, якій Лада погрожувала фізичною розправою.
Відео побиття дівчинки можете подивитися за цим посиланням.
Місцева поліція вже відреагувала на інцидент і повідомила, що тепер посилить патрулювання місць, де збираються компанії підлітків, особливо в темний час доби.
У Миколаєві неповнолітня б'є дівчаток-підлітків (фото: facebook.com/mykolaivpolice)
При цьому правоохоронці нічого не повідомили, чи була затримана хуліганка, і чи велася з нею якась робота з цього приводу.
У Миколаєві неповнолітня б'є дівчаток-підлітків (фото: facebook.com/mykolaivpolice)
Користувачі мережі також прокоментували цю ситуацію.
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