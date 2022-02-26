Николаев готовится к круговой обороне, - глава ОГА Виталий Ким

Поступила команда: круговая оборона города. Со стороны Каховки есть прорыв – там 12 танков, еще заходят силы. Мобилизируем сейчас все силы для военных по периметру там, где работает артиллерия.

По нашим горожанам – получится хаотично, но ничего не сделаешь – прошу небезразличных, кто обладает силой и желанием, выходить, связываться с территориальной обороной…

Сейчас все передадим, что касается "коктейлей Молотова", оружия и так далее. Я думаю, что нужно строить и внутри баррикады, чтобы не заходили в конкретном районе.

Прошу связываться, объединятся, мы им сейчас надаем. Время у нас есть, потому что там военные первые остановят.

Думаю, дай Бог, нам надо добить до ночи, чтобы они не зашли, ночью скорее всего они не зайдут. У нас часов пять точно есть для организации обороны нашего города.