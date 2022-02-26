RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Миколаїв готується до кругової оборони, - голова ОДА Віталій Кім

Автор: Анна Шиканова

Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім повідомив, що місто готується до кругової оборони. За його інформацією, прорвалися 12 танків російських окупантів та інші сили РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал

Надійшла команда: кругова оборона міста. З боку Каховки є прорив - там 12 танків, ще заходять сили. Мобілізуємо зараз всі сили для військових по периметру там, де працює артилерія.

За нашими городянами - вийде хаотично, але нічого не зробиш - прошу небайдужих, хто володіє силою і бажанням, виходити, зв'язуватися з територіальною обороною…

Зараз все передамо, що стосується "коктейлів Молотова", зброї та так далі. Я думаю, що потрібно будувати й всередині барикади, щоб не заходили в конкретному районі.

Прошу зв'язуватися, об'єднаються, ми їм зараз надаємо. Час у нас є, бо там військові перші зупинять.

Думаю, дай Боже, нам треба добити до ночі, щоб вони не зайшли, вночі швидше за все вони не зайдуть. У нас годин п'ять точно є для організації оборони нашого міста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відбувається 26 лютого в Херсонській області.

Всю оперативну інформацію про те, що відбувається в Україні – читайте тут.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв