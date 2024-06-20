UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ніколь Кідман - 57: 5 вражаючих фільмів з акторкою, які варто подивитись

Ніколь Кідман (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Сьогодні, 20 червня, відзначає свій день народження одна з найбільш оплачуваних зірок Голлівуду, неповторна Ніколь Кідман.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало для вас 5 прекрасних стрічок з участю акторки.

"Мулен Руж"

Події мюзиклу відбуваються у 1899 році у Парижі навколо клубу Мулен Руж. Для столиці Франції того часу заклад був місцем нічних розваг, де кожен бажаючий міг отримати все. У цій картині Ніколь грає роль діаманту клубу, куртизанки Сатін, за прихильність котрої палко боротимуться романтичний, але бідний письменник і один з найбагатших дворян столиці. 

 

"Із широко заплющеними очима"

Сім'я лікарів з непоганим достатком приховує за стінами свого будинку безліч таємниць та неправди. Після відвідин чергової вечірки у розкішному будинку їхнього знайомого дружина ділиться з чоловіком, що в неї виникло непереборне бажання його зрадити. Сексуальні фантазії персонажа Ніколь Кідман змушують чоловіка вирушити у подорож місцями міста, які наражають його життя на смертельну небезпеку та спокусу. 

 

Золотий компас 

Ліра Белаква - смілива дівчинка з магічного світу. У ньому люди мають "деймонів" - тварин з якими вони тісно повʼязані. Дитина вирушає в небезпечну подорож на Північний полюс. Її мета - знайти зниклого дядька, лорда Азріела, відомого вченого, який досліджував таємниці чарівництва та пилу. На своєму шляху до Ліра зустрінеться зі складною антагоністкою Місис Коултер, яку зіграла Кідман.  

 

"Доґвіль"

У фільмі Ларса фон Трієра, режисер використовує мінімальну кількість декорацій аби розповісти жорстоку історію героїні Ніколь Кідман - Ґрейс втікачки від бандитів, яка знаходить притулок в ізольованому містечку Доґвіль. Спочатку її приймають з добротою, але з часом жителі міста стають все більш жорстокими та егоїстичними, що впливає на життя і стан Ґрейс. 

 

"Годинник"

За виконання ролі Вірджинії Вульф, Ніколь Кідман отримала свій перший Оскар. Спочатку акторку навіть важко впізнати, настільки добре спрацював тандем гриму і перевтілення. Картина знята за романом Майкла Каннінгема, вона досліджує теми життя, смерті, любові та втрати через історії трьох жінок з різних епох, пов'язаних романом Вірджинії Вульф "Місис Делловей". 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Николь КидманФільми