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Николь Кидман - 57: 5 впечатляющих фильмов с актрисой, которые стоит посмотреть

Николь Кидман (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Сегодня, 20 июня, отмечает свой день рождения одна из самых оплачиваемых звезд Голливуда, неповторимая Николь Кидман.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 прекрасных лент с участием актрисы.

"Мулен Руж"

События мюзикла происходят в 1899 году в Париже вокруг клуба Мулен Руж. Для столицы Франции того времени заведение было местом ночных развлечений, где каждый желающий мог получить все. В этой картине Николь играет роль бриллианта клуба, куртизанки Сатин, за внимание которой страстно будут бороться романтический, но бедный писатель и один из богатейших дворян столицы.

 

"С широко закрытыми глазами"

Семья врачей с неплохим достатком скрывает за стенами своего дома множество тайн и лжи. После посещения очередной вечеринки в роскошном доме их знакомого жена делится с мужем, что у нее возникло непреодолимое желание ему изменить. Сексуальные фантазии персонажа Николь Кидман заставляют мужчину отправиться в путешествие по местам города, подвергающим его жизни смертельной опасности и искушению.

 

"Золотой компас"

Лира Белаква - смелая девочка из магического мира. В нем люди имеют "деймонов" - животных, с которыми они тесно связаны. Ребёнок отправляется в опасное путешествие на Северный полюс. Ее цель - найти пропавшего дядю, лорда Азриэла, известного ученого, исследовавшего тайны волшебства и пыли. На своем пути к Лиру встретится со сложной антагонисткой Миссис Коултер, которую сыграла Кидман.

 

"Догвиль"

В фильме Ларса фон Триера, режиссер использует минимальное количество декораций для того, чтобы рассказать жестокую историю героини Николь Кидман - беглянки Грейс, которая находит убежище в изолированном городке Догвиль. Сначала ее принимают с добротой, но со временем жители города становятся все более жестокими и эгоистичными, что влияет на жизнь и состояние Грейс.

 

"Часы"

За исполнение роли Вирджинии Вульф, Николь Кидман получила свой первый Оскар. Сначала актрису даже трудно узнать, столь хорошо сработал тандем грима и перевоплощения. Картина снята по роману Майкла Каннингема, она исследует темы жизни, смерти, любви и потери из-за истории трех женщин из разных эпох, связанных романом Вирджинии Вульф "Миссис Делловей".

 

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Николь КидманФильмы