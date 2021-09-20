Ніколи не заморожуйте ці продукти. Вони перетворяться на сміття

Заморожування продуктів - відмінний спосіб їх тривалого зберігання. Але в ряді випадків заморозка тільки зіпсує їх, просто перетворивши в сміття. Експерти розповіли, для яких продуктів такий спосіб зберігання неприпустимий.

Майонез

Якщо ви вирішили заморозити цей соус, будьте готові до того, що після розморожування замість однорідної маси ви отримаєте незрозумілу рідину з грудками, непридатну для вживання.

Свіжі помідори

Свіжі помідори після розморожування перетворюються в слизький бруд, з якого салат вже точно не приготуєш.

Цілі яйця

При заморожуванні яйця розширюються, що може привести до вибуху шкаралупи. Якщо ви хочете заморозити яйця, зваріть їх, видаліть шкаралупу і покладіть в спеціальний зіп-пакет для зберігання в морозилці.

Деякі готові страви - рис, гречка, паста

Рис стане м'яким і позбавленим смаку після розморожування. Гречка під впливом низьких температур втратить всі свої корисні властивості, а паста перетворитися в один злиплий шматок.

Неміцні алкогольні напої - шампанське, вино, пиво

Пляшки при заморожуванні можуть лопнути, так як в них води більше, ніж спирту.

Смажена їжа

Заморожування смажених продуктів робить їх вологими, а масло просочить всю їжу, змінивши її смак.

Салатна, шпинат і інша зелень

Різні види салату, шпинат після розморожування стануть вологими і тьмяними. Їх можна буде додати хіба що в суп.

Молоко і молочні продукти

Молоко після розморожування стає грудкуватим, а його смак змінюється. Якщо ви плануєте використовувати його для приготування їжі - після заморозки воно ще згодиться, а ось пити його буде неможливо. Як і молоко, заморожування сметани і йогурту може зробити їх грудкуватими і грубими.

Сир

Заморожування сиру змінює його текстуру. Деякі сири стають борошнистими, а інші - важкими і щільними.

Огірок

Деякі овочі після заморозки мають прекрасний смак, але огірки до їх числа не належать - вони стають млявими і втрачають хрускіт.

Картопля

Сира картопля при заморожуванні може стати зернистою. Якщо ви дійсно хочете її заморозити, спочатку приготуйте (наприклад, відваріть) і зберігайте в спеціальних контейнерах.