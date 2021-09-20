Ніколи не заморожуйте ці продукти. Вони перетворяться на сміття
Заморожування продуктів - відмінний спосіб їх тривалого зберігання. Але в ряді випадків заморозка тільки зіпсує їх, просто перетворивши в сміття. Експерти розповіли, для яких продуктів такий спосіб зберігання неприпустимий.
Про це пише Сnet.
Майонез
Якщо ви вирішили заморозити цей соус, будьте готові до того, що після розморожування замість однорідної маси ви отримаєте незрозумілу рідину з грудками, непридатну для вживання.
Свіжі помідори
Свіжі помідори після розморожування перетворюються в слизький бруд, з якого салат вже точно не приготуєш.
Цілі яйця
При заморожуванні яйця розширюються, що може привести до вибуху шкаралупи. Якщо ви хочете заморозити яйця, зваріть їх, видаліть шкаралупу і покладіть в спеціальний зіп-пакет для зберігання в морозилці.
Деякі готові страви - рис, гречка, паста
Рис стане м'яким і позбавленим смаку після розморожування. Гречка під впливом низьких температур втратить всі свої корисні властивості, а паста перетворитися в один злиплий шматок.
Неміцні алкогольні напої - шампанське, вино, пиво
Пляшки при заморожуванні можуть лопнути, так як в них води більше, ніж спирту.
Смажена їжа
Заморожування смажених продуктів робить їх вологими, а масло просочить всю їжу, змінивши її смак.
Салатна, шпинат і інша зелень
Різні види салату, шпинат після розморожування стануть вологими і тьмяними. Їх можна буде додати хіба що в суп.
Молоко і молочні продукти
Молоко після розморожування стає грудкуватим, а його смак змінюється. Якщо ви плануєте використовувати його для приготування їжі - після заморозки воно ще згодиться, а ось пити його буде неможливо. Як і молоко, заморожування сметани і йогурту може зробити їх грудкуватими і грубими.
Сир
Заморожування сиру змінює його текстуру. Деякі сири стають борошнистими, а інші - важкими і щільними.
Огірок
Деякі овочі після заморозки мають прекрасний смак, але огірки до їх числа не належать - вони стають млявими і втрачають хрускіт.
Картопля
Сира картопля при заморожуванні може стати зернистою. Якщо ви дійсно хочете її заморозити, спочатку приготуйте (наприклад, відваріть) і зберігайте в спеціальних контейнерах.
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