Никогда не выбрасывайте эти продукты, чтобы не навлечь беду

Список продуктов, которые запрещено выбрасывать

Наиболее трепетно всегда относились к хлебу. Выбрасывать его считалось большим грехом, который чреват бедностью, ссорами в семье и болезнями. Даже хлебные крошки нельзя сметать.

Черствый или заплесневелый хлеб также нельзя отправлять в мусор. Чтобы хлебное изделие не пропало, рекомендуется скормить его животным, к примеру, голубям.

Крупы и каши. Считается, что если избавиться от остатка крупы или каши, сваренной из нее, то вместе с ними уйдет финансовое благополучие.

А вот пренебрегая молоком или молочными продуктами, человек может лишиться счастья.

Удаляя же со стола остатки овощей или фруктов можно лишиться любви и взаимопонимания с окружающими людьми.

Не только приметы, но и рациональные причины

Несомненно, продукты относятся к органической продукции, которая при попадании в землю превращается в перегной.

Но чаще всего остатки еды попадают на общую свалку вместе с другими материалами: пластиком, стеклом и так далее.

При их разложении выделяются особые элементы, которые вступают в реакцию с перегноем. В результате такого взаимодействия выделяются опасные химические газы и другие испарения, загрязняющие окружающую среду.