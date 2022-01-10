ru ua
Пн, 10 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Никогда не мойте эти предметы на кухне моющим средством: последствия непредсказуемы

Новина українською →
Понедельник 10 января 2022 14:30
Никогда не мойте эти предметы на кухне моющим средством: последствия непредсказуемы Фото: Что нельзя мыть моющим средством на кухне (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Моющее средство многие используют для мытья не только посуды, но и всего, что только можно: столешниц, кухонных гаджетов и так далее. Но это не всегда верно.

Об этом пишет Plitkar.

Кофеварка

Никогда не используйте моющее средство для очистки посуды или прибора, в котором вы готовите свой утренний кофе.

Дело в том, что часть средства обязательно останется на поверхности кофеварки. Масла кофе покрывают стенки сосуда, обогащая аромат напитка, а мыльной химией это можно испортить.

Мойте вашу кофеварку простой водой

Посудомоечная машина

Ваша кухонная помощница не терпит обычного мыльного средства для мытья посуды.

Очищайте ее специальными порошками, гелями, ополаскивателями, специально созданными для этого.

Посуда из чугуна

Кухонная утварь из этого материала не терпит средства для мытья посуды. К примеру, им нельзя мыть чугунную сковородку.

Чистка со средством приведет к стиранию защитного слоя. Лучше прокалить чугун вместе с солью и растительным маслом.

Ранее мы писали, какие вещи ни в коем случае нельзя класть на кровать.

Также эксперты рассказали, почему пол нельзя мыть старой футболкой или полотенцем.

Читайте РБК-Украина в Google News
дом
LITE
Праздник 10 января: что строго запрещено, а что можно и нужно делать, важные приметы
Праздник 10 января: что строго запрещено, а что можно и нужно делать, важные приметы