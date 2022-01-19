Ніколи не викидайте ці продукти, щоб не накликати біду

Список продуктів, які заборонено викидати

Найбільш трепетно завжди ставилися до хліба. Викидати його вважалося великим гріхом, який загрожує бідністю, сварками в сім'ї і хворобами. Навіть хлібні крихти не можна змітати.

Черствий або запліснявілий хліб також не можна відправляти в сміття. Щоб хлібний виріб не пропав, рекомендується згодувати його тваринам, наприклад, голубам.

Крупи і каші. Вважається, що якщо позбутися від залишку крупи або каші, звареної з неї, то разом з ними піде фінансове благополуччя.

А ось нехтуючи молоком або молочними продуктами, людина може втратити щастя.

Видаляючи ж зі столу залишки овочів або фруктів можна позбутися любові і взаєморозуміння з оточуючими людьми.

Не тільки прикмети, а й раціональні причини

Безсумнівно, продукти належать до органічної продукції, яка при попаданні в землю перетворюється на перегній.

Але найчастіше залишки їжі потрапляють на загальне звалище разом з іншими матеріалами: пластиком, склом і так далі.

При їх розкладанні виділяються особливі елементи, які вступають в реакцію з перегноєм. В результаті такої взаємодії виділяються небезпечні хімічні гази та інші випаровування, що забруднюють довкілля.