Ніколи не викидайте ці продукти, щоб не накликати біду

З давніх-давен люди трепетно ставилися до продуктів і намагалися не викидати нічого. Якщо і були відходи, їх згодовували домашнім тваринам. Готували стільки, скільки могли з'їсти або те, що могло довго зберігатися. З того часу існує багато прикмет про їжу, недбале ставлення до якої, якщо в них вірити, може принести неприємності.
Що говорять прикмети і яке раціональне пояснення, чому не варто розкидатися продуктами, пише PAN.
Найбільш трепетно завжди ставилися до хліба. Викидати його вважалося великим гріхом, який загрожує бідністю, сварками в сім'ї і хворобами. Навіть хлібні крихти не можна змітати.
Черствий або запліснявілий хліб також не можна відправляти в сміття. Щоб хлібний виріб не пропав, рекомендується згодувати його тваринам, наприклад, голубам.
Крупи і каші. Вважається, що якщо позбутися від залишку крупи або каші, звареної з неї, то разом з ними піде фінансове благополуччя.
А ось нехтуючи молоком або молочними продуктами, людина може втратити щастя.
Видаляючи ж зі столу залишки овочів або фруктів можна позбутися любові і взаєморозуміння з оточуючими людьми.
Безсумнівно, продукти належать до органічної продукції, яка при попаданні в землю перетворюється на перегній.
Але найчастіше залишки їжі потрапляють на загальне звалище разом з іншими матеріалами: пластиком, склом і так далі.
При їх розкладанні виділяються особливі елементи, які вступають в реакцію з перегноєм. В результаті такої взаємодії виділяються небезпечні хімічні гази та інші випаровування, що забруднюють довкілля.
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