Никогда не вешайте зеркало в этих местах: впустите в дом беду и неприятности

Зеркало в доме считается важным элементом. Оно нужно не только для удобства обитателей дома, а еще и накапливает определенную энергию. Наши предки верили, что зеркало в доме нужно вешать или ставить только в продуманные места, так как оно обладает магическими свойствами и может привлечь в дом не только богатство и добро, а и зло с неприятностями.

Куда нельзя вешать в доме зеркало и почему – читайте в материале ниже.

Возле входной двери

Нельзя ставить зеркало напротив входных дверей, так как вся положительная энергия будет уходить из дома каждый раз, когда открываются двери. Если выпустить из дома энергию, то начнутся неприятности.

Окна

Не стоит размещать зеркало и напротив окон. Открытые окна будут забирать энергетику зеркала из вашего жилья и это украдет ваше материальное благополучие и достаток. На смену позитиву придут бедность, болезни и ссоры.

Напротив кровати

Нельзя ставить или вешать зеркало в спальне – напротив вашей кровати. Если спящий человек отражается в зеркале, то это может лишить его здоровья и хорошего расположения духа. Зеркало может вытянуть все силы из спящего. Это приводит к появлению депрессии, агрессии, конфликтам с близкими.

Возле кухонной плиты

Зеркало у плиты будет забирать ваши силы и провоцировать быструю утомляемость, так как будет впитывать постоянное движение. Однако зеркало напротив обеденного стола будет очень кстати – оно привлечет гармонию и достаток в дом.

Во время ремонта

Если в зеркале будет длительное время отражаться разруха, ремонт или беспорядок, то зеркало впитает в себя энергетику хаоса и разрушений. В дом оно будет привлекать только негатив.

Напротив рабочего места

Нельзя вешать зеркало напротив своего рабочего стола или другого рабочего места. Оно будет привлекать в вашу жизнь еще больше работы и хлопот. И совсем не обязательно, что такая работа автоматически увеличит ваши доходы.

Друг напротив друга

Зеркала, которые висят или стоят друг напротив друга, образовывают энергетический коридор, через который в дом может попасть негативная энергетика, ссоры и ухудшение здоровья.