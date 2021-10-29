Ніколи не вішайте дзеркало в цих місцях: впустите в будинок біду і неприємності
Дзеркало в будинку вважається важливим елементом. Воно потрібно не тільки для зручності жителів будинку, а ще й накопичує певну енергію. Наші предки вірили, що дзеркало в будинку потрібно вішати або ставити тільки в продумані місця, оскільки воно володіє магічними властивостями й може залучити в будинок не тільки багатство і добро, а й зло з неприємностями.
Куди не можна вішати в будинку дзеркало і чому – читайте в матеріалі нижче.
Біля вхідних дверей
Не можна ставити дзеркало навпроти вхідних дверей, оскільки вся позитивна енергія буде йти з дому кожен раз, коли відкриваються двері. Якщо випустити з дому енергію, то почнуться неприємності.
Вікно
Не варто розміщувати дзеркало і навпроти вікон. Відкриті вікна будуть забирати енергетику дзеркала з вашого житла і це вкраде ваше матеріальне благополуччя і достаток. На зміну позитиву прийдуть бідність, хвороби та сварки.
Навпроти ліжка
Не можна ставити або вішати дзеркало в спальні – навпроти вашого ліжка. Якщо спляча людина відбивається в дзеркалі, то це може позбавити її здоров'я і гарного настрою. Дзеркало може витягнути всі сили зі сплячого. Це призводить до появи депресії, агресії, конфліктів з близькими.
Біля кухонної плити
Дзеркало біля плити буде забирати ваші сили та провокувати швидку стомлюваність, через те, що буде вбирати постійний рух. Однак дзеркало навпроти обіднього столу буде дуже до речі - воно приверне гармонію і достаток в будинок.
Під час ремонту
Якщо в дзеркалі буде тривалий час відбиватися розруха, ремонт або безлад, то дзеркало вбере в себе енергетику хаосу і руйнувань. У будинок воно буде залучати тільки негатив.
Навпроти робочого місця
Не можна вішати дзеркало навпроти свого робочого столу або іншого робочого місця. Воно буде залучати у ваше життя ще більше роботи та клопоту. І зовсім не обов'язково, що така робота автоматично збільшить ваші доходи.
Один навпроти одного
Дзеркала, які висять або стоять один навпроти одного, утворюють енергетичний коридор, через який в будинок може потрапити негативна енергетика, сварки та погіршення здоров'я.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі категорично не можна втрачати - це принесе неприємності.
А також ми розповідали про те, що категорично не можна робити перед порогом будинку.