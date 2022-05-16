Никогда не удобряйте эти растения золой, чтобы не загубить урожай

Зола - одно из удобрений, которыми огородники любят подкармливать растения на своих участках. Но не все культуры одинаково хорошо реагируют на такое удобрение.
Какие растения можно и нельзя удобрять золой - читайте ниже в материале Styler.
В таком удобрении есть калий, кальций и магний. Так, без магния невозможен фотосинтез. Начинают страдать листья растений, они бледнеют, желтеют, скручиваются.
Также зола насыщена фосфором, необходимым для нормального развития корневой системы. При дефиците фосфора не удастся получить крепкие и здоровые растения.
Полезна зола будет для клубники, малины или картофеля. А вот для щавеля, редиса, арбузов зола в качестве удобрения не подходит.
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