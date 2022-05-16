Никогда не удобряйте эти растения золой, чтобы не загубить урожай

Зола - одно из удобрений, которыми огородники любят подкармливать растения на своих участках. Но не все культуры одинаково хорошо реагируют на такое удобрение.

Какие растения можно и нельзя удобрять золой - читайте ниже в материале Styler .

Преимущества древесной золы

В таком удобрении есть калий, кальций и магний. Так, без магния невозможен фотосинтез. Начинают страдать листья растений, они бледнеют, желтеют, скручиваются.

Также зола насыщена фосфором, необходимым для нормального развития корневой системы. При дефиците фосфора не удастся получить крепкие и здоровые растения.

Каким растениям подходит и не подходит зола

Полезна зола будет для клубники, малины или картофеля. А вот для щавеля, редиса, арбузов зола в качестве удобрения не подходит.

Четыре "не" при использовании древесной золы