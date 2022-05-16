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Ніколи не підживлюйте ці рослини золою, щоб не загубити урожай

Фото: які рослини не можна підживлювати золою (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Зола - одне з добрив, якими городники люблять підгодовувати рослини на своїх ділянках. Але не всі культури однаково добре реагують на таке добриво.

Які рослини можна і не можна підживлювати золою - читайте нижче в матеріалі Styler.

Переваги деревної золи

У такому добриві є калій, кальцій і магній. Так, без магнію неможливий фотосинтез. Починає страждати листя рослин, воно блідне, жовтіє, скручується.

Також зола насичена фосфором, необхідним для нормального розвитку кореневої системи. При дефіциті фосфору не вдасться отримати міцні і здорові рослини.

Яким рослинам підходить і не підходить зола

Корисна зола буде для полуниці, малини або картоплі. А ось для щавлю, редису, кавунів зола в якості добрива не підходить.

Чотири "не" при використанні деревної золи

  1. Не використовуйте золу, якщо спалювали в печі із залишками рослин і дровами синтетичні матеріали (пластикові пляшки, поліетилен, руберойд, пінопласт).
  2. Не вносьте цю підгодівлю в ґрунт з лужною реакцією (наприклад, в карбонові ґрунти).
  3. Не змішуйте золу з пташиним послідом або гноєм, а також з суперфосфатом або азотними добривами.
  4. Не використовуйте золу, отриману при згорянні дерев, що ростуть поблизу автомагістралей і в інших екологічно несприятливих місцях.

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