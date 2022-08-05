Никогда не спите голышом в жаркую погоду. Эксперт объяснил, почему это ошибка

Очень часто жара мешает нам не только днем, но и ночью. Это значительно влияет на качество сна. Для некоторых спать голышом кажется хорошим решением.
Специалисты предостерегают от этой вредной привычки, пишет Sante.
Эксперты сообщают, что даже в жару, лучше спать в пижаме.
"Сон голым всегда кажется лучшим решением для большинства людей, когда действительно жарко, но это миф", — рассказал эксперт по сну Кристабель Мадженди.
Оказывается, в пижаме ткань отводит пот от тела, и вы чувствуете себя более комфортно.
"Когда вы спите обнаженным, пот накапливается на вашем теле и остается там. С другой стороны, ткань пижамы отводит влагу от тела, поэтому сон голышом совсем не помогает остыть", — поясняет специалист.
Рекомендуется держать окна, жалюзи и шторы закрытыми в течение дня, чтобы не допустить жары.
Согласно Sleep Advisor, сон с включенным вентилятором может вызвать аллергию, сухость кожи и вызвать мышечные боли.
Поэтому лучше охладите комнату до сна, но во время самого отдыха не включайте вентилятор.
Напомним, что недавно исследователи выяснили, как лучше спать, чтобы лицо выглядело моложе.
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