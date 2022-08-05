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Ніколи не спіть голяка в жарку погоду. Експерт пояснив, чому це помилка

Фото: чому не можна спати без одягу в спеку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто спека заважає нам не тільки вдень, але і вночі. Це значно впливає на якість сну. Для деяких спати голяка здається хорошим рішенням.

Фахівці застерігають від цієї шкідливої звички, пише Sante.

Експерти повідомляють, що навіть у спеку, краще спати в піжамі.

Чому не варто спати без одягу

"Сон голим завжди здається кращим рішенням для більшості людей, коли дійсно жарко, але це міф", — розповів експерт зі сну Крістабель Мадженді.

Виявляється, в піжамі тканина відводить піт від тіла, і ви відчуваєте себе більш комфортно.

"Коли ви спите голим, піт накопичується на вашому тілі і залишається там. З іншого боку, тканина піжами відводить вологу від тіла, тому сон голяка зовсім не допомагає охолонути", — пояснює фахівець.

Рекомендується тримати вікна, жалюзі і штори закритими протягом дня, щоб не допустити спеки.

Чи небезпечно спати з вентилятором?

Згідно Sleep Advisor, сон з включеним вентилятором може викликати алергію, сухість шкіри і викликати м'язові болі.

Тому краще охолодіть кімнату до сну, але під час самого відпочинку не вмикайте вентилятор.

Нагадаємо, що нещодавно дослідники з'ясували, як краще спати, щоб обличчя виглядало молодше.

А також ми писали про практику спати в шкарпетках, і до чого це може призвести.

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