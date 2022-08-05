Ніколи не спіть голяка в жарку погоду. Експерт пояснив, чому це помилка

Дуже часто спека заважає нам не тільки вдень, але і вночі. Це значно впливає на якість сну. Для деяких спати голяка здається хорошим рішенням.
Фахівці застерігають від цієї шкідливої звички, пише Sante.
Експерти повідомляють, що навіть у спеку, краще спати в піжамі.
"Сон голим завжди здається кращим рішенням для більшості людей, коли дійсно жарко, але це міф", — розповів експерт зі сну Крістабель Мадженді.
Виявляється, в піжамі тканина відводить піт від тіла, і ви відчуваєте себе більш комфортно.
"Коли ви спите голим, піт накопичується на вашому тілі і залишається там. З іншого боку, тканина піжами відводить вологу від тіла, тому сон голяка зовсім не допомагає охолонути", — пояснює фахівець.
Рекомендується тримати вікна, жалюзі і штори закритими протягом дня, щоб не допустити спеки.
Згідно Sleep Advisor, сон з включеним вентилятором може викликати алергію, сухість шкіри і викликати м'язові болі.
Тому краще охолодіть кімнату до сну, але під час самого відпочинку не вмикайте вентилятор.
Нагадаємо, що нещодавно дослідники з'ясували, як краще спати, щоб обличчя виглядало молодше.
А також ми писали про практику спати в шкарпетках, і до чого це може призвести.